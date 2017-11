Schloss Seehof ist Treffpunkt der Läufer

cs





Die Läufe im Überblick



Traditionell gehört der letzte Sonntag im November den Läuferinnen und Läufern aus der Region, die sich nun schon zum 33. Mal vor dem Schloss Seehof zum Memmelsdorfer Schlosslauf einfinden. Die Organisatoren und vielen Helfer des SC Memmelsdorf hoffen wieder auf gutes Wetter und damit ein großes Starterfeld.Die meisten Starter werden wieder am Hauptlauf über drei große Runden um das Schloss (10 km) teilnehmen. Felix Hentschel und Anna Hirth (beide LG Bamberg) gewannen diesen im vergangenen Jahr souverän. Neben den zahlreich vertretenen sportlich ambitionierten Läufern, auch in den Altersklassen, sind ebenso viele Hobbyläufer anzutreffen.Die Läufe beginnen bereits um 9.30 Uhr mit dem sehenswerten Auftakt der jüngsten Schülerinnen und Schüler und enden mit dem Höhepunkt, dem Hauptlauf der Männer, Frauen und Altersklassen um 11 Uhr. Auch heuer wird wieder für die "Kleinsten" (bis sieben Jahre) ein kostenloser Schnupperlauf über 800 m angeboten. Start ist hier um 10.15 Uhr.Start und Ziel befinden sich wie im letzten Jahr in der Nähe des Parkplatzes der Seehofhalle. Die Strecke führt größtenteils durch den Schlosspark, der durch seine befestigten Wege gute Bedingungen ermöglicht. Der Schlosslauf ist auch dieses Jahr der letzte Wertungslauf des Raiffeisen-Cups. Zahlreiche Sportlerinnen und Sportler stellten sich der Herausforderung, an den sechs größten Laufveranstaltungen im Landkreis Bamberg teilzunehmen und damit in die Wertung zu kommen. Die Siegerehrung findet ab 13.45 Uhr in der Seehofhalle statt, in der auch während des gesamten Tages Umkleide- und Duschmöglichkeiten vorhanden sind. Anmeldungen sind noch bis heute online unter www.sc-memmelsdorf.de und in begrenztem Rahmen auch noch am Sonntagvormittag möglich.Lauf 1 (9.30 Uhr/1520m):Schülerinnen/Schüler Jahrgang 2008/09 und jüngerLauf 2 (9.45 Uhr/1910 m): Schülerinnen/Schüler Jahrgang 2006/07Lauf 3 (10 Uhr/1910 m): Schülerinnen/Schüler Jahrgänge 2002 bis 2005Lauf 4 (10.15 Uhr/ 800 m): Schnupperlauf für Kinder bis sieben JahreLauf 5 (10.30 Uhr/ 3820 m): weibliche Jugend A und B, männliche Jugend B und Hobbylauf)Lauf 6 (11 Uhr/10 000 m): männliche Jugend A, Männer, Frauen und Altersklassen