Schleudervorgang endet im Straßengraben

Die Staatsstraße 2281 von Litzendorf in Richtung Bamberg befuhr am Montagnachmittag ein 59-jähriger Toyota-Fahrer, als er auf einem Gefällestück zunächst nach rechts in den Seitenstreifen geriet. Beim Gegenlenken schleuderte sein Auto von der Fahrbahn in den Straßengraben und überschlug sich anschließend. Total beschädigt blieb der Pkw im Wald liegen. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von circa 5000 Euro.