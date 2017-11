Schlembachs Hofladen öffnet

Großes Angebot





Hausgemachte Landwurst und mehr





Frische Produkte aus heimischer Landwirtschaft gibt es jetzt im neuen Hofladen des Landwirtschaftsbetriebs Schlembach in Kleinwenkheim. Zur Eröffnung laden Landwirtschaftsmeister Andreas Schlembach (28) und seine Familie alle Nachbarn, künftige Kunden, Interessierte aus Nah und Fern sowie Landwirte aus der Nachbarschaft, deren Erzeugnisse er auch verkauft, zum zweitägigen Fest eingeladen. Gefeiert wird am Samstag, 25., und Sonntag, 26. November, jeweils ab 10 Uhr. Für das leibliche Wohl wird mit hofeigenen Leckerbissen frisch vom Grill gesorgt, abends wird im beheizten Festzelt bei Livemusik gefeiert. Was zunächst als schulisches Projekt zum Abschluss seiner zweijährigen Ausbildung zum Landwirtschaftsmeister begann, hat Schlembach in die Praxis umgesetzt: Vor einigen Tagen erhielt er seinen Meisterbrief und nun eröffnet er den Hofladen. "Aufgabenstellung war die Rentabilitätssteigerung bei der Produktion landwirtschaftlicher Produkte."Sein neuer, etwa 40 Quadratmeter großer Hofladen mit dem vielfältigen Angebot vom eigenen Hof und von befreundeten Landwirten wird sicher dazu beitragen. "Die Nachfrage nach frischen Lebensmitteln aus der Region nimmt weiter zu", weiß Schlembach. Und die ausgezeichnete Lage seines Hofladens direkt an der Hauptstraße mit großem Parkplatz davor lädt geradezu zum Einkaufen ein. In erster Linie vermarktet der seit Generationen in Kleinwenkheim heimische und als Bio-Betrieb zertifizierte Hof natürlich die eigenen Erzeugnisse. Leckere Brathähnchen und kochfertige Suppenhühner gibt es ebenso wie - saisonal auf Vorbestellung - frisches Lammfleisch aus eigener Zucht. Die 600 freilaufenden Legehennen sorgen zudem für täglich frische Eier, aus denen auch die hauseigenen Nudelsorten hergestellt sind. Vom eigenen Hof kommen dazu noch die Kartoffeln und Honig.Da natürlich nicht jeder Landwirt alles allein produzieren kann, wird das Angebot des Hofladens mit Erzeugnissen benachbarter Landwirte ausgeweitet. Dazu gehören verschiedene Sorten hausgemachter fränkischer Landwurst in Dosen, Marmeladen und Säfte, selbst gebrannte Liköre und Schnäpse sowie Frankenweine aus Wirmsthal. Und: Wer sich jetzt für die Adventszeit oder die anschließenden Festtage ein leckeres Festessen überlegt, wird ebenfalls im Hofladen Schlembach fündig: Auf Bestellung gibt es dort bratfertige Gänse und auch Forellen aus einem nahen Weiher. Übrigens: Gegen die kommende Winterkälte helfen Schlembachs echte Schaffelle und die daraus verarbeiteten Fellprodukte wie Sitzkissen, Handschuhe und Einlagen für Kinderwagen. "Echt Schaf" ist deshalb auch an der Tür zum neuen Hofladen zu lesen.Landwirtschaftsbetrieb Schlembach, Hauptstraße 3, 97702 Kleinwenkheim, Tel.:09766/1029, E-Mail: Landwirtschaft-Schlembach@web.de ; Öffnungszeiten: Mittwoch und Freitag 15 bis 18 Uhr, Samstag 7.30 bis 12 Uhr und nach Vereinbarung.