Schlechte Manieren auf dem Parkplatz

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Bischof-von-Dinkel-Straße kam es am Montag um 18 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim Verlassen des Marktes konnte eine 35-jährige Coburgerin noch Unfallgeräusche hören. Beim genauen Hinschauen stellte sie fest, dass ein heller Mittelklasse-Pkw mit SHL-Kennzeichen ihren geparkten 1er BMW an der Heckstoßstange touchiert und sich vom Parkplatz entfernt hatte. Hinweise erbittet die Polizei (09573/2223-0).