Schlangen an der Rampe

Ab sofort können Skater in Bamberg ihre Sportart auch indoor ausüben. Das diesjährige Sozial- und Sportprojekt "Build Your Own Ramp" des Rotary Clubs Bamberg, unter der Präsidentschaft von Professor Göran Hajak, steht ganz im Zeichen der modernen Jugend-Sportarten Skateboarding, BMX (Bicylce Motocross) und Stunt-Scooting. Mit einer großzügigen Spende in Höhe von 8000 Euro ermöglichte der Rotary Club Bamberg in Kooperation mit dem Jugendzentrum (JuZ) Bamberg und unter Anleitung des Unternehmens IOU-Ramps und seinem Chef Andreas Schützenberger den Bau einer mobilen "Miniramp" in der Halle des JuZ Bamberg.

Die Einweihung der "Miniramp" fand am Sonntag im Jugendzentrum am Margaretendamm statt. Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) überzeugte sich persönlich von der Qualität und will das Projekt auch zukünftig tatkräftig unterstützen, wie es in der Mitteilung der städtischen Pressestelle heißt.

Gebaut wurde die "Miniramp" gemeinsam mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus der Bamberger Funsport-Szene. Die Rampe sei ein "Highlight" für alle Skateboarder, BMXer und Stunt-Scooter, freut sich der städtische Streetworker Andre Leipold. Bereits in der Sitzung am 27. September hatte der Bamberger Stadtrat beschlossen, dass Bamberg für Sportarten wie Skateboarding und BMX attraktiver werden soll. Dazu entsteht ein Outdoor-Skatepark im Hain. Die Indoor-"Miniramp" im Jugendzentrum sei dazu die ideale Ergänzung, so Hajak. OB Starke kündigte an, dass im Haushaltsplan 2018 die erforderlichen Mittel dafür vorgesehen seien, "so dass sich Bamberg auf die neue Attraktion freuen darf." red