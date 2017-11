Schlagstock im Seitenfach

Einen Teleskopschlagstock hatte ein 44-jähriger Pole griffbereit in einem Seitenfach der Fahrertüre seines Kleintransporters. Fahnder der Verkehrspolizei Bayreuth hielten den Fiat Ducato am Donnerstagabend an der Rastanlage Fränkische Schweiz zu einer Kontrolle an. Beim Öffnen der Fahrertüre bemerkten die Beamten die verbotene Waffe und stellten diese sicher. Der Pole wird wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt. Er musste noch vor Ort eine Sicherheitsleistung bezahlen. pol