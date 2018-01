Hände Das Franz-Ludwig-Gymnasium Bamberg und die Mittelschule Zapfendorf gestalteten einen Nachmittag für geflüchtete Jugendliche und unbegleitete Minderjährige. Die Jungen und Mädchen aus Syrien, Pakistan und Afghanistan kamen nachmittags ins FLG und spielten mit und gegen dortige Schüler in gemischten Mannschaften Basketball, Fußball und Badminton. Außerdem gestalteten sie eine Wand im Schulhaus, indem sie sich dort mit ihren Händen farbig verewigten.



Bingo "Cottage Pie" und "Scottish Eggs" gehörten zu den kulinarischen Highlights eines Englischen Abends an der Mittelschule Scheßlitz, der von Schülern und dem Elternbeirat vorbereitet wurde. 300 große und kleine Besucher kamen, um sich an Spielen, Essen und natürlich Musik zu erfreuen. Den meisten Andrang gab es beim Bingo, das die Schülerfirma mit tollen gespendeten Preisen veranstaltete. Auch eine Delegation der Partnerschule "Charlton Manor Primary School" aus dem Londoner Stadtteil Greenwich war dabei.



Jeans 200 Studenten aus der ganzen Welt besuchten das Levi-Strauss-Geburtshaus in Buttenheim und wurden aufgeklärt über die Wurzeln von "Levis" und den weltweiten Siegeszug der Jeans. Das Akademische Auslandsamt der Universität Bamberg hatte diese Exkursion organisiert.



Family Dass Musizieren verbindet, wurde bei einem abendlichen Konzert in der Aula der Realschule Hirschaid eindrucksvoll deutlich. Ein Saxofon-Quartett aus dem polnischen Lesnica (Leschnitz) - zum dortigen Franziskus Gymnasium besteht seit 2008 eine Schulpartnerschaft - führte virtuos durch den Abend. Eine Vielzahl unterschiedlichster Beiträge steuerten die Hirschaider Schüler bei, und im Finale gelang es dem Lehrerchor mit der Schulhymne "We are family" das Publikum von den Stühlen zu reißen.



Politik Der Jugendmigrationsdienst vom SkF Bamberg lud zur Ausstellung "Freiheit und ich" der Nemetschek Stiftung zum Thema Demokratie und Grundgesetze. Am Puls der Zeit, direkt nach der Bundestagswahl, bot diese Ausstellung viel Raum für Diskussionen und regen Austausch mit interessierten Bürgern und Politikern. Viele Berufsschulklassen besuchten die Ausstellung und diskutierten über demokratische Grundwerte unserer Gesellschaft.



Workcamp 13 junge Menschen aus Italien, Polen, Tschechien, Mexico und Deutschland wohnten im Forsthaus Stegaurach. Die 16- bis 23-Jährigen waren Teilnehmer eines internationalen Workcamps, das die Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem gemeinnützigen Bundesverein Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd) ausrichtete. Innerhalb von zwei Wochen halfen sie, den Mehrgenerationenplatz zu gestalten. Unter fachkundiger Anleitung der Bauhofmitarbeiter wurde gepflastert, gemauert, gepflanzt, eine Boule-Bahn gestaltet und Sitzgelegenheiten gebaut. red