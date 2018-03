Schlager in Gemeinfeld

Ein Verfolgerduell der Kreisliga Schweinfurt steigt in Gemeinfeld, wenn die Fußballerinnen des SVG den Tabellennachbarn TSV Limbach empfangen. Ein "Dreier" ist beiderseits Pflicht, will man weiter vorne mitspielen.



Kreisliga Schweinfurt

SV Gemeinfeld -

TSV Limbach

Wenn es die Platzverhältnisse zulassen, kommt es am heutigen Samstag (16.30 Uhr) zu einem Verfolgerduell in der Kreisliga Schweinfurt. Nach der Abfuhr vor 14 Tagen beim Tabellenführer Grafenrheinfeld und der letztwöchigen Spielabsage erwarten die Gemeinfelder Schützlinge um Trainer Klein nun den Tabellenzweiten TSV Limbach. Der Gast ist noch ungeschlagen bei fünf Siegen und zwei Remis. Limbach rangiert einen Punkt hinter Grafenrheinfeld. Die Gastgeberinnen nehmen den dritten Platz ein, für sie ist im Kampf um die Meisterschaft ein Sieg Pflicht.



Kreisklasse Ofr. Süd

Die Damen des FC Baunach II sollten am Sonntag (10.15 Uhr) nicht viel Mühe haben, um erneut einen sicheren "Dreier" beim bislang erfolglosen SV Priesendorf einzufahren. di