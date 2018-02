Schlag auf Schlag: Die Sander Senioren brannten ein Feuerwerk der Fröhlichkeit ab

Wieder einmal erlebten die Sander Senioren einen unterhaltsamen Nachmittag beim Fasching. Seniorenleiter Gerhard Zösch begrüßte dazu sehr viele gut gelaunte Senioren im Pfarrsaal und konnte im Laufe des Nachmittags einen Höhepunkt nach dem anderen ansagen. Zum Einzug der Narren wurde mit dem Sander Lied "Wir Sander sind ja so lustige Leut'" die Stimmung angeheizt.

Den Auftakt der Darbietungen machte die Seniorentanzgruppe unter der Leitung von Inge Seelmann mit flotten Tänzen. Diakon Bernhard Trunk, der gleich zweimal in die Bütt stieg, hielt mit gereimten Sprichwörtern die Sander Senioren auf Trapp.

Martha Werner tröstete mit ihrem Vortrag "Die mollige Frau" viele Damen, die ebenfalls mit einigen Pfunden mehr zu kämpfen haben. Mit Herbert Magdalener stieg noch einmal die Stimmung, als er auf seiner Trompete und seinem Akkordeon alte Sander Lieder und Sprüche zum Besten gab. Dann stieg Seniorenleiter Gerhard Zösch in die Bütt und zeigte in seiner Rede als Kommunalpolitiker und Vereinsmeckerer auf, wie schwierig es doch ist, eine Büttenrede zu verfassen. "Ich hoffe sehr, ihr werd' mich versteh'n, heut muss es mal ohne Büttenrede geh'n." So endete sein gereimter Vortrag.

Mit rebellischen Klosterfrauen, die ihre eigene Vorstellung vom täglichen Klosterleben vortrugen, hatte Schwester Oberin Inge eine schwierige Aufgabe, Ordnung im Kloster zu halten. Als Sander "Raser" beklagte sich Bürgermeister Bernhard Ruß über die Raubritter aus dem Finanzamt von der anderen Seite des Mains und erfuhr sehr viel Unterstützung. Die zwei Freunde Bernhard Krines und Gerhard Zösch standen sich in einer Gerichtsverhandlung gegenüber, wobei der Angeklagte Bernhard zum großen Erstaunen der Gäste alle Antworten musikalisch gab.



Neue Pflegemethoden im Heim

Dann gab es etwas für die Augen und Ohren. Die Tänzerinnen der TV-Garden "Sweet Little" und "Pescesitos" mischten die Senioren so richtig auf, so dass die jungen Damen ohne Zugabe nicht von Bühne kamen.

Einen weiteren Auftritt hatten Gerhard Zösch und Bernhard Krines mit "Bauer sucht Frau". Hierbei wurden die Lachmuskeln besonders strapaziert, da der Verkauf eines Motorrades und der Kauf einer Frau missverstanden wurden.

Einen tollen Schlusspunkt des sehr unterhaltsamen Seniorennachmittages setzten die Damen vom Seniorenkreis, die - mit Rollator und Gehhilfen ausgestattet - die neuen Pflegemethoden im Altenheim und die rationelle Altenpflege praktizierten. Hier konnte man einige humorvolle Verbesserungsvorschläge für die Altenpflege erleben.

Der Seniorenleiter bedankte sich besonders bei Dieter Dürnhöfer für die hervorragende musikalische Begleitung und bei den Damen der KAB Sand für die sehr gute Bewirtung.

Der nächste Seniorennachmittag findet am Dienstag, 13. März, im Sportheim statt. Beginn ist um 14 Uhr. red