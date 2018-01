Schlafmangel führt zu Verkehrsunfall

Am frühen Samstagmorgen ist ein 26-jähriger Pole in einen Sekundenschlaf gefallen, als er mit seinem Auto auf der A 9 von Pegnitz in Richtung Norden unterwegs war. Kurz vor der Anschlussstelle Trockau fiel er seinen Angaben nach in den Sekundenschlaf und touchierte die rechte Leitplanke. Das Auto des Polen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden des Unfalls dürfte sich auf 2500 Euro beziffern. Da die Übermüdung verantwortlich für den Verkehrsunfall war, muss sich der Fahrzeugführer nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.