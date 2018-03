Schlafen in Kinderkrippe

Zum Thema "Schlafen in der Kinderkrippe" führt das Referat Fortbildung des Caritasverbandes für die Erzdiözese Bamberg am Freitag, 23. März, ein Seminar im Bistumshaus St. Otto in Bamberg durch. Das Seminar wendet sich an pädagogische Mitarbeiter in Krippen und Einrichtungen, die mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren arbeiten. Weitere Informationen und Anmeldung auf der Internetseite www.caritas-bamberg.de , im Referat Fortbildung per E-Mail an angelika.wendel@caritas-bamberg.de oder unter Telefon 0951/8604402. red