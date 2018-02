Alice Köfer, Dieter Behrens und Bernhard Leube eilt laut Pressetext der Ruf voraus, "trotz erstklassiger musikalischer Einbildung ein sympathisches Gesangstrio zu sein". Mit ihrem Pianisten Matthias Behrsing springt die Fast-A-Cappella-Band liebevoll durch die Charts und schreibt die Musikgeschichte um. Da trifft Coldplay auf Hot Chocolate, Helene Fischer-Dieskau auf Wolfgang Amadeus Westernhagen und Stevie Wonder auf Blind Guardian. "Vocal Recall - Die Schlägerparade der Erfolgsmusik" heißt das Programm, mit dem die Musiker am Sonntag, 18. Februar, um 18 Uhr im Fifty-fifty in Erlangen auftreten. Die Boygroup mit Frau ist seit ihrer Kindheit zu groß für jede Schublade. red