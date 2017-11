Schlägereien beschäftigen Polizei

Beim Kronacher Freischießen gab es trotz eines verregneten Freitagabends viel zu tun für die Polizei. Die Beamten mussten gleich mehrfach Anzeigen wegen Körperverletzungsdelikten oder Diebstählen aufnehmen. Bereits am Donnerstag ereignete sich etwa ein Diebstahl von Werkzeug im Wert von rund 500 Euro, den ein Imbissbetreiber zur Anzeige brachte. Demnach entwendeten Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Geräte der Marke Bosch von der Rückseite des Imbisses.



Was zur Anzeige gebracht wird

Einen Tag später mussten die Beamten gegen 22.15 Uhr ausrücken, nachdem ein Unbekannter einem 18-jährigen Schüler aus Weißenbrunn nach einem Streit am Autoscooter einen Faustschlag auf dessen linkes Auge versetzte. Der Schüler erlitt dadurch eine leichte Verletzung.

Gegen 00.20 Uhr brachte schließlich eine 17-jährige Wallenfelserin die Gewahrsamnahme ihres Freundes durch Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes dermaßen in Rage, dass sie auf die Mitarbeiter losging und beiseite schubste. Der 40-jährige Security-Mitarbeiter verstand dies als Angriff und brachte die junge Frau zu Boden. Beide wurden durch die Aktion leicht verletzt. Ebenfalls aus Wallenfels stammt ein 20-Jähriger, den die Polizei um 1.30 Uhr am Busbahnhof mit einem halbvollen Maßkrug antraf. Diesen hatte er vorher vom Freischießengelände mitgehen lassen.

Die Polizeiinspektion Kronach weißt daher noch einmal explizit darauf hin, dass das Mitnehmen von Maßkrügen außerhalb des Festgeländes als Diebstahl zur Anzeige gebracht wird. Daran ändere auch nicht, dass auf die Krüge Pfand bezahlt wurde.

Gegen 2 Uhr beobachteten Unterstützungskräfte den Streit eines 47-jährigen Redwitzers mit einer 27-jährigen Küpserin und deren 30-jährigen Ehemann. Im Verlauf des Streits schlug der Redwitzer der jungen Frau unvermittelt ins Gesicht. Durch ihr sofortiges Einschreiten gelang es der Polizei, weitere Schläge zu verhindern. Alle Beteiligten sollen deutlich alkoholisiert gewesen sein.



Gegenseitige Anzeige

Der Freitag endete für die Polizei gegen 3.45 Uhr, als ein 24-jähriger Kronacher und ein 26-jähriger Teuschnitzer in der Güterstraße aneinandergerieten. Nach gegenseitigen Schlägen versuchte ein 22-jähriger Stockheimer zu schlichten. Schließlich mussten alle stark alkoholisierten Beteiligten ärztlich versorgt werden.

Auch am Samstagabend waren die Beamten nicht beschäftigungslos. Zwar gerieten ein 23-Jähriger und ein 19-Jähriger auf der Hofwiese zunächst nur verbal aneinander, ließen aber nach dem Austausch von mehreren Beschimpfungen aber auch die Fäuste sprechen. Auf beide kommt nun eine gegenseitige Anzeige wegen Beleidigung und Körperverletzung zu.

Gegen 23.50 Uhr kam es zu einer weiteren Schlägerei, als ein 26-Jähriger und ein 24-Jähriger solange aufeinander einschlugen, bis der Sicherheitsdienst die stark alkoholisierten Streithähne trennte. Auch hier folgt ein Anzeige wegen Körperverletzung durch die Polizei.



Metalldeckung beschädigt

Am Sonntag bekam eine Polizeistreife gegen 2.30 Uhr mit, wie ein 20-Jähriger in der Güterstraße in Richtung Bahnhofsplatz lief. Offenbar aus Übermut heraus und vom Alkohol enthemmt beschädigte er in Höhe "Carl-Link-Haus" eine Metalldeckung der Hausfassade. Ein Alkotest ergab bei dem Mann einen Wer von einer Promille. Die Folge seines Handelns: Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und eine zivilrechtliche Schadensregulierung. pi