Schlägerei zwischen Betrunkenen

Im Rahmen des "Unantastbar"-Konzertes (siehe links) kam es am Samstagfrüh vor dem Haupteingang der Halle zu einem Handgemenge zwischen mehreren teils erheblich alkoholisierten Personen. Zwei Beteiligte wurden hierbei leicht am Kopf verletzt und mussten zur Behandlung in ein Bad Neustädter Krankenhaus gebracht werden. Alle Anderen benötigten vor Ort keine medizinische Hilfe. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung führt nun die Polizei Bad Kissingen. pol