Schlägerei wegen "blöd geparkt"

Ein Parkplatz an der Ecke Steinweg/Gerbergasse führte am Samstagvormittag zu einer handfesten Auseinandersetzung. Ein 26-Jähriger und drei Männer zwischen 21 und 49 Jahren waren zunächst über die Art und Weise der Parkplatznutzung in Streit geraten. Aus dem Streit wurde eine Prügelei. Eine junge Frau ging dazwischen, doch einer der drei Männer drängte sie ab und schlug auf sie ein. Sie setzte sich mit einer Ohrfeige zur Wehr. Der von den drei anderen traktierte 26-Jährige erlitt Schwellungen im Gesicht und ein blaues Auge. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. pi