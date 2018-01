Schlägerei während des Kneipenbesuchs

In der Nacht zum Sonntag gerieten zwei Kontrahenten in der Kneipe aneinander, nachdem ein 47-Jähriger aus Hochstadt nach dem Genuss von Alkohol einen 44-jährigen Lichtenfelser aufforderte, ihm längst fällige 150 Euro zurückzuzahlen. Der Ältere zog den Lichtenfelser nach draußen und schlug ihn mit der Faust in die rechte Rippenseite. Ein Zeuge sowie die Security gingen dazwischen.