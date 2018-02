Schlägerei unter Jugendlichen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 0.25 Uhr kam es in der Langen Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. Nach einer verbalen Streitigkeit schlug zunächst ein 17-Jähriger seinem 19-jährigen Kontrahenten einen Bierkrug gegen den Kopf, so dass dieser eine Kopfplatzwunde davontrug. Danach kam es zu weiteren Körperverletzungen unter den Angehörigen beider Gruppen. Der 19-jährige Verletzte wurde ins Klinikum Bamberg gebracht. Die Polizei Bamberg-Stadt hat die Ermittlungen wegen diverser Körperverletzungsdelikte bereits aufgenommen. pol