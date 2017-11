Schlägerei mit noch ungeklärter Ursache

Im Verlauf einer privaten Feier in der ehemaligen Diskothek in Höchstadt ist es am frühen Samstagmorgen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern gekommen. Beide gaben an, zuerst vom anderen geschlagen worden zu sein. Beide waren alkoholisiert. Wer nun letztlich angefangen hat, müssen die weiteren Ermittlungen klären. Auf jeden Fall werden beide wegen Körperverletzung zur Anzeige gebracht.