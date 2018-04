Schlägerei endet im Krankenhaus

Nach dem Verlassen einer Gaststätte in der Bamberger Straße wurde am frühen Montagmorgen ein 24-Jähriger offensichtlich zunächst von einem 25-Jährigen beleidigt. Im weiteren Verlauf kam es dann zu einer tätlichen Auseinandersetzung, bei der der 24-Jährige von mehreren jungen Männern angegangen wurde. Es kam hierbei zu Schlägen und Fußtritten gegen den 24-Jährigen. Der Geschädigte musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Ermittlungen wegen Gefährlicher Körperverletzung wurden aufgenommen. pol