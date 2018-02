Schläger randalieren

Die Polizei ermittelt gegen zwei Schläger in Burgebrach. In der Hauptstraße hielten am Donnerstag gegen 20 Uhr zwei Männer zwei Fahrzeuge an und stellten sich auf die Straße, so dass die Fahrzeugführer nicht weiterfahren konnten. Die Männer schlugen und traten daraufhin auf die Fahrzeuge ein. Ein 18- und ein 50-Jähriger wollten schlichtend eingreifen und wurden dabei von den Tätern geschlagen und leicht verletzt. Die bislang unbekannten Fahrzeugführer entfernten sich. Die rabiaten Männer zogen dann weiter in eine Spielothek, randalierten dort und flüchteten vor Eintreffen der Polizei. Kurze Zeit später erreichte die Polizei eine Meldung über schreiende und randalierende Personen in einer Wohnung in der Hauptstraße. Die Streife nahm einen 30-Jähriger fest. Der zweite, namentlich bekannte 28-Jährige, konnte flüchten. Die Polizei, Telefon 0951/9129-310, sucht als Zeugen die beiden Fahrzeugführer, die in der Hauptstraße von den beiden Männern angehalten wurden. red