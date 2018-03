Schlachtschüsselfans standen Schlange

Am vergangenen Samstag luden die Adelsdorfer Freien Wähler zum Kesselfleischessen in die Gaststube des DJK in Adelsdorf ein - und viele Schlachtschüsselliebhaber standen geduldig Schlange, um an den begehrten "Braten" zu kommen!

Bereits früh um sechs Uhr hatten Günter Münch und Hannes Zöbelein die drei Kessel angeschürt, denn bis kurz nach zehn Uhr sollte alles servierfertig sein. In der Küche war dann schwer was los und Tim Scheppe, Metzger Matthias Steger, sein 13-jähriger Sohn Jakob, Hannes Zöbelein und Günter Münch waren am Arbeiten.



138 Portionen Kesselfleisch

Fast 100 Schlachtschüsselfreunde aus nah und fern kamen und standen Schlange - und gegen Mittag war alles weg: 138 Portionen Kesselfleisch, 45 Blut- und 90 Leberwürscht.

Zum elften Mal hatten die Freien schon das Kesselfleischessen angeboten und Günter Brehm, der Vorsitzende der Freien Wähler, sowie Bürgermeister Karsten Fischkal freuten sich, dass dieses Angebot in Adelsdorf so super angenommen wird. Der Gastraum des DJK-Heimes war zum Bersten voll und man sah nur zufriedene Genießer. Nebenbei kamen immer wieder einige Adelsdorfer mal schnell vorbei und besorgten sich für zu Hause ihre Portionen.

Am Schluss gab es den obligatorischen Verdauungsschnaps, ausgeschenkt von Günter Brehm. Fischkal bedankte sich beim gesamten Helferteam und bei Manfred Schock, dem Vorsitzenden der DJK, der wie immer die Räumlichkeiten zur Verfügung stellte und auch den Ausschank übernahm. red