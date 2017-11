Schlachtschüssel und Karten für Fasching

Der TSV Lonnerstadt lädt ein zur Schlachtschüssel am Samstag, 18. November, am Sonnenhügel. Um 10.30 Uhr wird mit Kesselfleisch gestartet, ab 14 Uhr gibt es Blut-, Leber- und Krautwürste und am frühen Abend um 17.30 Uhr Ripple, Schäuferle und Schweinebraten. Den Abschluss bilden ab 20 Uhr leckere Cocktails. Außerdem gibt es durchgehend frische Küchle, Kuchen, gebratene Bratwürste und Tatarbrot. Alle Speisen gibt es auch zum Mitnehmen. Von 14 bis 15 Uhr beginnt der Kartenvorverkauf für die Faschingsgaudi 2018 im Sportheim. Das Lonnerstadter Sportheim ist ab 9 Uhr geöffnet. red