Schlachtfest im Sportheim

Die Sportgemeinschaft (SG) Gösmes-Walberngrün lädt am 17. und 18. November zum Schlachtfest ins Sportheim ein. Am Freitag, 17. November, wird ab 19 Uhr zum Wellfleischessen eingeladen. Und am Samstag, 19. November, darf ab 18 Uhr an gleicher Stelle bei einer Schlachtschüssel nach Herzenslust geschlemmt werden. Angeboten wird am Samstag ab 17 Uhr auch ein Verkauf über die Straße. kpw