Schindler führt Lohengrin mit persönlicher Bestleistung zum Heimsieg

Mit klaren Heimsiegen sicherten die Bezirksoberliga-Frauen von KV Lohengrin Kulmbach und SKC Blau-Weiß Kulmbach ihre Platzierungen im Vorderfeld der Tabelle.



Bezirksoberliga, Frauen

KV Lohengrin Kulmbach -

TSG Bamberg 6:2 (2902:2750)

Der Tabellenführer hatte beim Heimsieg gegen das Schlusslicht Startschwierigkeiten. Nina Meußgeyer musste sich mit 423:460 Holz geschlagen geben. Magdalena Biemüller holte mit 497:454 Holz das 1:1 und einen knappen Vorsprung in der Kegelwertung. In der Mittelpaarung sicherte Julia Witzgall mit den letzten Kugeln mit 473:471 den Teampunkt. Der starken Bärbel Pfeiffer (512) war es zu verdanken, dass Kulmbach mit 3:1 und einem 100-Holz-Polster in die Schlusspaarung ging. Hier hatte Christine Lauterbach mit 449:519 gegen die beste Gästespielerin keine Chance. Doch Tanja Schindler trumpfte mit persönlicher Bestleistung von 548 Holz auf und zauberte dabei im zweiten Durchgang 163 Holz auf die Bahnen.

Ergebnisse: N. Meußgeyer (423) - C. Walz (460) 1:3, M. Biemüller (497) - A. Münch (454) 2:2, B. Pfeiffer (512) - P. Weiß/ P. Dittrich (420) 4:0, J. Witzgall (473) - V. Hufnagl (471) 2:2, T. Schindler (548) - J. Weiß (426) 4:0, C. Lauterbach (449) - S. Walter (519) 1:3. mm

SKC Blau-Weiß Kulmbach -

Köttmannsdorf 7:1 (2840:2761)

Die ersten beiden Paarungen gewann der Tabellenvierte aus Kulmbach nur knapp. Es folgte eine knappe Niederlage, die zudem zu einem Rückstand von zwei Holz führte. Doch dann trumpften die Kulmbacherinnen auf und ließen mit drei Siegen keinen Zweifel mehr am Heimsieg aufkommen. Vor allem Rehm überzeugte mit 518 Holz.

Ergebnisse: J. Gaesslein (475) - W. König (470) 2:2, A. Riedel (436) - S. Schütz (426) 2:2, I. Schneider (463) - M. König (480) 1:3, P. Bayer (489) - C. Martin (467) 3:1, B. Reiers (459) - R. König (464) 2,5:1,5, S. Rehm (518) - P. König (454) 4:0. red