Schild und Leitpfosten umgefahren

Am Montag fuhr eine 22-Jährige von Oberbach in Richtung Gefäll. In der scharfen Kurve vor der Einfahrt zur Kissinger Hütte kam sie von der Straße ab. Der Pkw geriet in die Böschung und stieß einen Leitpfosten sowie ein Schild um. Die Fahrerin blieb unverletzt. Schaden: Insgesamt 2300 Euro. pol