Schild umgefahren und geflüchtet

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Mittwochnachmittag in der Hauptstraße. Der Fahrer eines Klein-Lkw Iveco stieß beim Rückwärtsfahren gegen ein Verkehrszeichen und knickte dieses voll um. Anschließend entfernte er sich unberechtigt in Richtung Bamberg. Am Verkehrszeichen entstand ein Schaden von circa 150 Euro. Sachdienliche Angaben nimmt die Polizei-Inspektion Ebern unter der Telefonnummer 09531/9240 entgegen.