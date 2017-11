Scheunen-Einbrecher ziehen ohne Beute ab

Unbekannte haben zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag in der Nähe von Schlüsselfeld das Eingangstor einer landwirtschaftlichen Feldscheune an einem Feldweg in Richtung Autobahn beschädigt und sind so ins Innere gelangt. Offensichtlich wurden die Eindringlinge nicht fündig und zogen ohne Beute wieder von dannen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.