Scheibenwischer betätigt - mit Folgen

Am Dienstagmorgen hatte ein 44-jähriger Autofahrer aus Eckental (Kreis Erlangen-Höchstadt) Glück im Unglück. Als er in der Jasminstraße in Brand fuhr, betätigte er seinen Scheibenwischer, um eine saubere Sicht zu haben. Allerdings erkannte er zu spät einen auf seiner Fahrbahn geparkten Mitsubishi, so dass er diesen touchierte. Hierdurch verriss er sein Lenkrad und kam mit seinem Toyota seitlich auf der linken Seite zum Liegen. Die Freiwillige Feuerwehr Brand befreite ihn aus der misslichen Lage. Außer leichten Schnittverletzungen an den Händen wurde er nicht verletzt. Der Mitsubishi wurde durch den Anstoß auf einen ausgestellten Gebrauchtwagen eines Autohändlers geschoben. Hierbei entstand ein geringer Schaden. Insgesamt betrug der Schaden an den drei beteiligten Fahrzeugen etwa 4000 Euro.