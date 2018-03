Scheiben eingeschlagen

Am Freitagvormittag wurde bemerkt, dass ein bislang unbekannter Täter die Scheiben zweier Glastüren auf der Rückseite des ehemaligen Bahnhofsgebäudes eingeschlagen hat. Der Zeitraum, in dem der Vandalismus stattgefunden hat, lässt sich auf Montag bis Samstag in der vergangenen Woche eingrenzen. Der Schaden an den Türen beläuft sich auf ca. 700 Euro. Hinweise an die Polizei Tel. 09571/9520-0.