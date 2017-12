Scheckkarte unterschlagen

Für eine Personenkontrolle am Freitagnachmittag wurde ein 34 Jahre alter Mann aus Bad Neustadt von der Polizei angehalten. Dabei wurde eine nicht auf ihn ausgestellte Scheckkarte gefunden. Auf Nachfrage gab er an, diese in einem Zigarettenautomaten gefunden und bislang nicht abgegeben zu haben. Die Scheckkarte wurde sichergestellt und der 34-Jährige wegen Unterschlagung angezeigt. pol