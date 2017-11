Schauriges von E.T.A. Hoffmann

Eine schaurige Herbsterzählung von E.T.A. Hoffmann, einem der profundesten Kenner der dunklen Seiten der Seele, trägt der Schauspieler Andreas Ulich am morgigen Samstag um 20 Uhr im E.T.A. Hoffmann am Schillerplatz 26 vor: "Der unheimliche Gast". Wenn draußen der Sturm braust und selbst die Teemaschine grausig zu pfeifen und zu singen beginnt, wie groß ist da der Schrecken, wenn unvermutet ein unheimlicher Gast im Zimmer steht, der mehr und mehr die kleine Gesellschaft in seinen Bann zieht. Veranstalter der Lesung ist die E.T.A.-Hoffmann- Gesellschaft. Foto: Ekaterina Gunreben