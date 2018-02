Schaurig-schönes Halloween

Gruselig ging es am Wochenende beim Faschingsabend des BSC Lauter zu. Unter dem Motto "Halloween-Fasching" waren unter anderem Vampire, Zombies und Geister zahlreich vertreten.

Für die musikalische Umrahmung sorgte der Ghost-Music-Player DJ Sonny. Den tänzerischen Anfang des Abends im Lauterer Sportheim machten die jungen Damen der "Köärlis" aus Lauter.

Im Anschluss daran gab sich der Bayerische Vizemeister des Jahres 2017, das Männerballett "Hellsöwer" aus Oberthulba, die Ehre. Das Männerballett performte seine aktuelle Choreographie unter dem Motto "Enorm in Form".



Viel Applaus und Zugabe-Rufe

Anschließend zeigten die "Jump Girls" aus Poppenroth ihre Klasse. Es folgten die Golden Girls aus Katzenbach. Zum Abschluss zeigten die Billy Boys aus Lauter im Western-Look den finalen Auftritt.

Mit viel Applaus und Zugabe-Rufen der Gruftis im Publikum wurde abschließend den Garden für ihren Auftritt in Lauter gedankt. red