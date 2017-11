Schauplätze der Politik

Die Europa- Union Bad Kissingen erkundete wichtige Schauplätze der europäischen und deutschen Politik - eine hochinteressante Bildungsreise zu ausgewählten Schauplätzen der europäischen und deutschen Politik. Diese Reise, die vom Vorsitzenden der Europa-Union Bad Kissingen Michael Peter geleitet wurde und an der 35 Mitglieder und Freunde der Europa-Union teilnahmen, eröffnete faszinierende Einblicke in die Bedeutung der Europäischen Zentralbank in Frankfurt sowie in die Arbeit des Europarats und des Europäischen Parlaments in Straßburg. Außerdem bot sie den Teilnehmern die Gelegenheit, das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe zu besuchen.

Der erste große Höhepunkt dieser Bildungsreise war der Besuch der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main. Michael Peter bereitete die Teilnehmer der Fahrt mit interessanten Filmen, die die Entstehung und die architektonische Gestaltung der EZB dokumentierten, auf den Rundgang durch die Europäische Zentralbank vor.

Dort wurden sie von einem Mitarbeiter der EZB empfangen, der in einem Referat den Aufbau, die Arbeitsweise und die vielschichtigen Funktionen dieser mächtigen Institution erläuterte. Anschließend beantwortete er die zahlreichen Fragen der Kissinger Gäste, die sich vor allem auf die Geldmarktpolitik der EZB konzentrierten.



Mit Goethe durch Frankfurt

Nach dem Besuch der EZB aßen die Teilnehmer der Reise in einem Traditionslokal der Altstadt zu Mittag, wo einst auch Goethe speiste, und wurden anschließend von einem Fremdenführer, der in die Rolle Goethes schlüpfte, zu den interessantesten Orten der Frankfurter Altstadt geführt. So hatten sie unter anderem die Gelegenheit, die berühmte Paulskirche zu besichtigen und an verschiedenen Schauplätzen Frankfurts das Leben und Wirken von Goethe in der Mainmetropole nachzuvollziehen. Dabei kommentierte das Goethedouble das abwechslungsreiche Liebesleben des Dichterfürsten auf humorvolle Weise.

Nach einer Stadtrundfahrt durch Frankfurt, bei der die Teilnehmer die imponierende Kulisse von "Mainhattan" genießen konnten, ging es weiter nach Karlsruhe, der Stadt des Rechts, die neben dem Bundesgerichtshof auch das Bundesverfassungsgericht beherbergt.

Dieser wichtigen Institution stattete man am nächsten Tag nach einem Rundgang durch die badische Metropole mit ihrem prachtvollen Schloss einen Besuch ab. Stephan Stadtler, der Leiter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, informierte über die Geschichte, den Aufbau und die Arbeitsweise des Bundesverfassungsgerichts.



Im Europarat

Ein gemeinsames Essen mit Vertretern des Kreisverbands der Europa-Union Karlsruhe mit ihrem Vorsitzenden Heinz Golombeck, mit dem die Kissinger Europa-Union seit dem Vorjahr freundschaftliche Beziehungen pflegt, rundete den ereignisreichen Tag ab.

Ganz im Zeichen von Europa stand der nächste Tag. Im Europarat in Straßburg wurden die Kissinger Gäste in die Arbeit dieser wichtigen europäischen Institution eingeführt, die 47 Länder umfasst und sich vor allem um die Wahrung der Menschenrechte in Europa kümmert. Anhand von konkreten Beispielen, zum Beispiel dem Menschenhandel, verdeutlichte der Referent, wie der Europarat Standards setzt, deren Einhaltung kontrolliert und Empfehlungen an die betroffenen Mitgliedsstaaten, darunter die 28 Mitglieder der EU, ausspricht. Der anschließende Besuch im Europäischen Parlament, dessen imposante Kulisse die Kissinger sehr beeindruckte, begann mit einem Vortrag über die Auswirkungen des Brexit auf die Europäische Union. Ein Rundgang durch das Parlamentsgebäude und die Besichtigung des gewaltigen Plenarsaals, bei der der Aufbau und die Arbeitsweise des Parlaments anschaulich erläutert wurden, schlossen sich an. Eine Stadtrundfahrt sowie ein Stadtrundgang durch die elsässische Metropole rundeten den Tag in Straßburg ab.



Röhrenrechner Z22

Der letzte große Höhepunkt der Bildungsreise der Europa-Union Bad Kissingen war ein Besuch des ZKM in Karlsruhe. Dieses Zentrum für Kunst und Medientechnologie gilt weltweit als Impulsgeber für den digitalen Wandel.

Aus dem interdisziplinären Erfahrungsaustausch - an der Schnittstelle von Kunst, Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft - ergeben sich ständig neue innovative Formate, die in zahlreichen Ausstellungen und Veranstaltungen präsentiert werden und die das ZKM zum "Mekka der Medienkünste" gemacht haben. Gleichzeitig widmet sich das ZKM als "Arche Noah der Kunst" der Rettung des audiovisuellen und digitalen Erbes der Menschheit. So beherbergt es unter anderem den ältesten noch funktionsfähigen und originalgetreu erhaltenen Röhrenrechner, der Z 22, der 1957 von dem deutschen Ingenieur Konrad Zuse entwickelt wurde. Als einer der ersten frei programmierbaren Rechner steht der Z 22 am Anfang einer Entwicklung, die sich bis zu unseren heutigen Computern fortsetzt. red