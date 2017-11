Schaumküsse für zwei gute Zwecke

In den letzten Wochen fand im "Globus"-Markt Forchheim die Spendenaktion "Schaumküsse für den guten Zweck" statt. Im Fokus standen mit der "Elterninitiative krebskranker Kinder" in Erlangen ein regionales Projekt sowie ein Projekt der Globus-Stiftung, das Berufliche Schulzentrum Oskar-von-Miller in Schwandorf. Die Aktion fand im Rahmen des sogenannten "Globiläums" statt, bei dem man die Eröffnung des Forchheimer Marktes feierte.

Mit der Aktion "Schaumküsse für den guten Zweck" wollte das Unternehmen nicht nur seinen Kunden, sondern der gesamten Region "Danke" sagen. "Wir freuen uns, mit unserer besonderen Spendenaktion diese tollen Initiativen zu unterstützen ", sagt Monika Graf, Geschäftsleiterin im Globus-SB-Warenhaus Forchheim. "Gemeinnützige Projekte sind das Herz einer jeden Region. Viele unserer Mitarbeiter engagieren sich für ihre Region und die Menschen, die dort leben. Uns ist wichtig, mit der Aktion nicht nur Geld für die Initiativen zu sammeln, sondern gleichzeitig auch auf sie aufmerksam zu machen."

Von den 500 000 Schaumküssen, die Globus bundesweit zur Verfügung stellte, entfielen 6000 auf Forchheim, die während der Jubiläumswochen für 50 Cent pro Stück verkauft wurden.

Vom Erlös in Höhe von 3000 Euro gingen jetzt 2000 Euro an die "Elterninitiative krebskranker Kinder" in Erlangen und 1000 Euro an das Globus-Projekt "Berufliches Schulzentrum Oskar-von-Miller" in Schwandorf. red