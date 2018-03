Schaufenster beschädigt

In der Zeit von Sonntag, 18 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Schaufensterscheibe des "GoFit" in der Röntgenstraße und fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 1200 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Kissingen unter Tel.: 0971/71 490 in Verbindung zu setzen. pol