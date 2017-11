Schau der schönen Tiere

Für die 67. Kreisschau des Kreisverbandes Coburg der Rassegeflügelzüchter fungieren erstmals die Kleintierzuchtvereine Trübenbach, Sonnefeld und Schneckenlohe als gemeinsame Ausrichter. Die Schau wird am Freitag, 17., und Samstag, 18. November, im Bauhof der Gemeinde Weidhausen abgehalten. Die offizielle Eröffnung erfolgt am Freitag, 17. November, um 19 Uhr durch den Schirmherrn, den Weidhäuser Bürgermeister Markus Mönch. Interessierte können die Schau am Freitag von 17 bis 21 Uhr und am Samstag von 9 bis 15 Uhr besuchen. ake