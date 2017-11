Schafkopfrennen in Weingarts

Der CSU-Ortsverband Weingarts/Kunreuth veranstaltet ein Schafkopfrennen. Alle Kartelfreunde sind hierzu am Freitag, 17. November, um 20 Uhr in das Sportheim nach Weingarts eingeladen. Gespielt wird mit kurzem Blatt und nur die guten Punkte werden geschrieben. Der Gewinner darf sich über 200 Euro in bar freuen. Dem zweiten und dritten Sieger winken 125 Euro beziehungsweise 75 Euro sowie den weiteren Platzierten zahlreiche Sachpreise. red