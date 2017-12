Schaffen die das? Wie das Jobcenter versucht, Flüchtlinge zu integrieren

Das Jobcenter ist für alle anerkannten Flüchtlinge im Landkreis Anlaufstelle für Leistungen nach "Hartz IV". Ist ein Antrag auf Leistungen bewilligt, beginnt die Integrationsarbeit der Arbeitsvermittlung. Momentan betreut das Jobcenter 534 Flüchtlinge, im Juli waren es noch 494. Das entspricht etwa einem Viertel aller Menschen, die hier erwerbsfähig und bedürftig sind. Die meisten Flüchtlinge kommen aus Syrien und dem Irak.



Erster Schritt: Information

Da die Flüchtlinge meist kein Deutsch können und oftmals berufliche Vorkenntnisse mitbringen, die hierzulande nicht gefragt sind, "ist Integration für beide Seiten ein mühsamer, aber lohnender Weg", heißt es in einer Pressemitteilung. Anfangs ist das wichtigste Ziel, sie über das deutsche Leistungssystem und die hiesigen Grundregeln des Lebens zu informieren.

In einem ersten Schritt erklären ihnen Gruppeninfos auf Arabisch, Englisch und Deutsch, was das Jobcenter ist und wie es arbeitet. In einem zweiten Schritt beraten die arabisch-sprachigen Mitarbeiterinnen in persönlichen Gesprächen. Dabei klären sie, welche Bedingungen Flüchtlinge erfüllen müssen, um Arbeitslosengeld II zu erhalten, welche Anträge sie ausfüllen und welche Unterlagen sie mitbringen müssen. Sie informieren auch darüber, wie das Jobcenter ihnen helfen kann, eine Wohnung zu finden.



Zweiter Schritt: Spracherwerb

Bei der Arbeitsvermittlung steht zunächst der Spracherwerb im Vordergrund. Anerkannte Flüchtlinge haben einen Anspruch auf Integrations- und Alphabetisierungskurse. Vom BamF finanziert, gibt es mittlerweile ausreichend Kurse in Erlangen, Herzogenaurach und Nürnberg.

Nach einem Einstufungstest besuchen Flüchtlinge einen geeigneten Kurs und durchlaufen dort aufbauende Module. Wenn sie das Modul B1 beendet haben, das ihnen recht gute Sprachkenntnisse attestiert, beginnt die Integrationsarbeit der Arbeitsvermittlung.

Nach ungefähr eineinhalb Jahren haben Flüchtlinge dieses Niveau erreicht und das Jobcenter kann ihnen eine Arbeit, meist im Helferbereich, vermitteln. Wollen sie eine Ausbildung machen, sollten Flüchtlinge möglichst das Sprachniveau B1 bis B2 erreichen. Kommt ein Praktikum hinzu, vergehen vom Stellen des Antrags bis zum Ausbildungsstart drei Jahre.

Ein Studium kann ein Flüchtling nur aufnehmen, wenn anerkannte Zeugnisse vorliegen und er oder sie Sprachkenntnisse des Niveaus C1 erreicht. Bis dahin dauert es oft drei Jahre.

Einige Flüchtlinge scheitern im Sprachkurssystem, beispielsweise wenn sie das B1-Niveau nicht erreichen. Mit zusätzlichen Angeboten der Bildungsträger versucht das Jobcenter, diese Menschen stärker zu unterstützen. Wenn Personen scheitern, beschäftigt sie das Jobcenter alternativ gemeinnützig, beispielsweise in den Sozialkaufhäusern des Landkreises. Hier werden sie schrittweise an den Arbeitsmarkt herangeführt.



Dritter Schritt: Arbeitssuche

Die Mitarbeiterinnen des Jobcenters beginnen mit dem so genannten Profiling, analysieren die beruflichen Kenntnisse und Erfahrungen des Flüchtlings. Bevorzugtes Mittel der Integration ist ein Praktikum. Viele Flüchtlinge wollen sich jedoch direkt in den Arbeitsmarkt integrieren. In diesen Fällen sieht sich das Jobcenter an, welche Chancen es in welchen Berufen gibt. red