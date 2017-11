Schätze vom Dachboden

Erich Olbrich, der sich mit großer Leidenschaft mit der Kulmbacher Vergangenheit befasst, berichtet am kommenden Mittwoch im Café Clatsch über den "Schatz auf dem Dachboden". Dieser besteht aus einigen Dutzend gestochen scharfer Stadtansichten aus den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts, festgehalten auf Glasplatten, die viele Jahrzehnte in einem Karton auf einem Dachboden schlummerten.

Erich Olbrich hat sie so aufbereitet, dass man sie mit modernsten Mitteln auf der großen Leinwand betrachten kann. Vorneweg gibt's ein besonderes Schmankerl: Ein Filmchen über Kulmbach aus der Mitte der 20er. Beginn ist wie immer um 14.30 Uhr mit Kaffee und leckeren Kuchen zum Nulltarif. Gäste sind willkommen. red