Schaeffler investiert in den USA

Die Schaeffler-Gruppe hat in Wooster im US-Bundesstaat Ohio die Erweiterung ihres Standortes gefeiert. Rund 60 Millionen Dollar, umgerechnet mehr als 51 Millionen Euro, investierte der Herzogenauracher Automobil- und Industriezulieferer in die Schaffung neuer Produktionsflächen, eines Versandzentrums sowie Büroräumen. Am Standort Wooster sind nun knapp 2000 Mitarbeiter beschäftigt, teilt das Unternehmen mit. In den vergangenen 40 Jahren, in denen Schaeffler in Ohio tätig ist, hat sich der Standort deutlich vergrößert und verändert. Alles begann mit einem kleinen Team von nur sechs Mitarbeitern, die Kupplungen montierten.

Auf den insgesamt rund 8900 Quadratmetern Erweiterungsfläche produziert Schaeffler ab dem Jahr 2018 unter anderem Hybridmodule für einen großen amerikanischen Automobilhersteller. Darüber hinaus arbeiten die Mitarbeiter des Standorts bereits an der künftigen Produktion der E-Achse. Dazu sagte Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands von Schaeffler: "Unsere Investition in Wooster ist ein weiterer Meilenstein in der Umsetzung unserer Strategie ,Mobilität für morgen‘. Wooster wird zu unserem Zentrum für die weitere Entwicklung der Elektromobilität in den USA. Diese neue, hochmoderne Produktionsstätte ist auch ein Beleg für unser Engagement, die besten und vielversprechendsten Talente für uns zu gewinnen und an unser Unternehmen zu binden."

Die Investition von 60 Millionen Dollar in den Standort Wooster stärkt das Automobilgeschäft der Schaeffler Gruppe in den USA weiter. Erst kürzlich wurden mehr als 36,5 Millionen Dollar in die Erweiterung des Werkes in Fort Mill (US-Bundesstaat South Carolina) investiert. red