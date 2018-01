Schaden an geparktem Pkw hinterlassen

Ein grauer Pkw der Marke BMW stand am Montag zwischen 11 und 17 Uhr auf einem Parkplatz in der Pestalozzistraße. In dieser Zeit stieß ein unbekannter Fahrzeugführer gegen die hintere linke Türe des geparkten Fahrzeugs und hinterließ durch diesen Anstoß einen Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel. 0951/ 9129-310, in Verbindung zu setzen. pol