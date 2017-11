Schaden am Pkw entdeckt

Die Fahrerin eines blauen VW Touran bemerkte am Donnerstagmittag einen Unfallschaden an ihrem Pkw. Sie hatte den Wagen in den frühen Morgenstunden am Bleichrasen abgestellt und nach 13 Uhr wieder aufgesucht. Danach fuhr sie auf den Parkplatz eines Discounters, wo sie schließlich den Sachschaden auf der Beifahrerseite des Touran entdeckte. Der Schaden wird auf über 1000 Euro beziffert. Der Unfall dürfte sich vermutlich auf dem Parkplatz Bleichrasen ereignet haben. Der Verursacher hat sich jedoch nicht um den Schaden gekümmert. An dem Fahrzeug könnte es zu blauen Farbantragungen gekommen sein, schreibt die Polizei. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 09732/9060 entgegen. pol