"Schabeso" in Pfarrkirche

Im Rahmen der 600-Jahr-Feier hat die Pfarrgemeinde einen weiteren Höhepunkt in der Pfarrkirche in Drosendorf. Der "Schabeso-Chor" aus Eggolsheim ist am Sonntag, 12. November, zu Besuch und gibt ab 17 Uhr ein Konzert mit Spirituals und Gospel. Anschließend wird der Abend in der Pfarrscheune ausklingen. red