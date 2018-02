Bei den 26. Bamberger Jugend-Open setzten die Schach-Cracks des SC Höchstadt sie Konkurrenz reihenweise matt: Jan Bieberle (U12) triumphierte im Schnellschach, und auch Jakob Gugel, Merle Gorka und Elias Pfann waren vorne dabei.

Am Tag der deutschen Einheit suchten der SC Bamberg, der TV Hallstadt und der SC Bamberg mal wieder die besten Schachspieler der Altersklassen U8 bis U25. 180 Talente - 75 mehr als vor drei Jahren - kämpften in der Graf-Stauffenberg-Realschule um Bauernopfer, Rochaden und Mattangriffe. 14 Spieler vom SC Erlangen waren nach sieben Runden am erfolgreichsten, der SC Bamberg mit 17 Kindern der präsenteste Verein.

Allerdings fegten auch die neun Höchstadter Figuren und Gegner vom Brett. Exzellent aufgelegt war der elfjährige Jan Bieberle, der die Altersklasse U12 dominierte und ungeschlagen mit 6,5 Punkten auf Rang 1 landete und drei Pokale (Geasamtsieg, oberfränkischer Schnellschachmeister U12 und U12-Kreismeister) einheimste. In der Gruppe U8 trumpfte Jakob Gugel gleich bei seinem ersten großen Turnier auf, er wurde oberfränkischer Meister und sicherte sich als Kreismeister eine weitere Trophäe. Merle Gorka wurde in der U14 jeweils Zweite auf Kreis- und Bezirksebene, Elias Pfann holte den Kreismeistertitel in der U20.

Für zweite oder dritte Plätze im Schachkreis Bamberg reichte es zudem für Nicolas Leiß (U16), Felix Stier (U12) und Jarosla Woloschin (U10). Maite Gorka und Finn Zilkens gelang wegen der starken Konkurrenz keine Top-3-Platzierung. sd