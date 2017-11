SC Stettfeld und RSV Buch rücken heran

Sehr unterschiedlich waren die Auswirkungen des Wintereinbruchs auf das Programm in den A-Klassen des Fußballkreises Schweinfurt. Während in der Gruppe 5 nur eine Begegnung stattfand, wobei der SC Stettfeld mit einem hart erkämpfen 2:1 gegen den TSV Limbach seinen Vormarsch fortsetzte, gab es in der Gruppe 6 keine Ausfälle. Dabei schob sich der RSV Buch mit einem 5:2 in Lendershausen wieder näher an den Tabellenführer SSV Gädheim heran, der beim FC Kleinsteinach nur zu einem 1:1 kam.

Die DJK Abersfeld setzte sich gegen den SV Rügheim mit 3:2 durch, und Friesenhausen siegte klar mit 5:0 beim FSV Oberhohenried/Prappach II. Der TSV Goßmannsdorf setzte sich bei Fortuna Schweinfurt ebenfalls deutlich mit 5:1 durch, und Schlusslicht SG Pfaffendorf-Gemeinfeld unterlag bei der SG Untertheres/Ottendorf mit 2:5.



A-Klasse Schweinfurt 5

SC Stettfeld -

TSV Limbach 2:1

Tore für Stettfeld: 1:0 Lang (13.), 2:1 Hümmer (79.), Tor für Limbach: 1:1 Fischer (16.)



A-Klasse Schweinfurt 6

FC Kleinsteinach -

SSV Gädheim 1:1

Tor für Kleinsteinach: 1:1 Kluge (80., Elfmeter), Tor für Gädheim: 0:1 Durmann (45., Elfmeter)

FSV Oberhohenried/Pra. II -

SV Friesenhausen 0:5

Tore für Friesenhausen: 0:1 Schlund (19.), 0:2, 0:3 Hofmann (24., 45.), 0:4 Grünewald (52.), 0:5 Hepp (66.)



SG Lendershausen -

RSV Buch 2:5

Tore für Lendershausen: 1:2 Obermayer (40.), 2:4 Förster (70.), Tore für Buch: 0:1, 2:5 Reis (10., 79.), 0:2 Schug )20.), 1:3, 1:4 Bohnengel (43., 68.)

SG Untertheres/Ottendorf -

SG Pfaffendorf-Gemeinf. 5:2

Tore für Untertheres: 1:0, 5:2 Firsching (7., 86.), 2:0 Weingärtner (35.), 3:2 Wagenhäuser (79.), 4:2 Zink (84.), Tore für Pfaffendorf: 2:1 Schüll (43.), 2:2 Huttner (71.)



A-Klasse Schweinfurt 3

SV Hofheim II -

SG Üchtelhausen/Zell II 2:2

Tore: 0:1 Hümmer (2.), 1:1 Steinmetz (12., Elfmeter), 1:2 Cimander (27.), 2:2 Rösch (50.)



B-Klasse Schweinfurt 3

FC Ziegelanger -

Spfr. Unterhohenried II 6:4

Tore für Ziegelanger: 1:0, 2:3, 4:3, 6:4 Moser (1., 46., 60., 82.), 3:3 Duscher (55.), 5:3 Hetterich (72.), Tore für Unterhohenried: 1:1, 5:4 Goger (4., 74.), 1:2 Willinger (7.), 1:3 Häußinger

