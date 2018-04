SC Steinbach möchte Platz 1 verteidigen

Zum Rückrundenauftakt hat es an der Spitze der A-Klasse 6 einen Wechsel gegeben. Ein solcher ist auch am 15. Spieltag nicht ausgeschlossen. Drei der sieben Partien sind heute, Samstag, um 14 Uhr angesetzt.

Dann kann der bisherige Tabellenführer SG Nordhalben zumindest für 24 Stunden auf Platz 1 zurückkehren, doch gegen den FC Stockheim II ist Vorsicht geboten. Der TSV Neukenroth II möchte im Nachbarduell gegen die SG Pressig seinen Heimvorteil in einen Sieg ummünzen. Das gleiche gilt auch für die SG Lauenstein, die das Schlusslicht aus Nurn zu Gast hat.

Morgen geht es um 12.15 Uhr in Birnbaum weiter, wo die gastgebende Spielgemeinschaft den Tabellennachbarn SV Friesen III zu Gast hat. Die restlichen drei Begegnungen werden um 14 Uhr angepfiffen. Im Mittelpunkt steht dann die Partie am Rennsteig, wo der SC Steinbach auf den TSV Ebersdorf trifft und seine gerade errungene Tabellenführung verteidigen will. Im Hinspiel kassierte der Rangerste eine seiner nur zwei Niederlagen. Und wenn die Ebersdorfer ihre kleine Chance wahren wollen, müssen sie erneut erfolgreich sein.

Der TSV Wilhelmsthal wird auf einen Ausrutscher des Konkurrenten vom Rennsteig hoffen und darf gleichzeitig nicht den Fehler machen, die anstehende Aufgabe bei der SG Steinberg auf die leichte Schulter zu nehmen. Gleiches gilt für den FC Welitsch, der die SG Teuschnitz zum Gegner hat. han