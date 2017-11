SC Haßberge freut sich über den Sieg der Mixed-Staffel

Mit den unterfränkischen Mannschaftsmeisterschaften der Jugend und Staffel-Meisterschaften stand für die Schwimmer des SC Haßberge ein weiterer Wettkampf auf Bezirksebene an, der sowohl Teamgeist als auch Durchhaltevermögen verlangte. Die drei SC-Staffeln wussten sich gegen die unter anderem aus Würzburg und Aschaffenburg angereiste Konkurrenz durchaus zu behaupten und lieferten ein achtbares Gesamtergebnis ab.

Bei diesem Wettbewerb mussten alle 100-Meter-Strecken in den Disziplinen Brust, Freistil, Lagen, Schmetterling und Rücken geschwommen werden. Jeder Schwimmer einer Mannschaft durfte höchstens fünfmal an den Start gehen. Für die Platzierung war die Gesamtzeit entscheidend.

Die weibliche Lagenstaffel im Jahrgang 2004/05 setzte sich aus Stefanie Fichter, Lara Kempf, Eleonora-Francesca Martani, Hannah Seubert und Johanna Strobel zusammen. Sie gingen das erste Mal in dieser Zusammensetzung an den Start und hatten insbesondere mit der 100-Meter-Schmetterlingsdistanz eine harte Nuss zu knacken. Trotz einiger guter Einzelleistungen blieb für sie mit einer Gesamtzeit von 33:16,27 Minuten am Ende nur der fünfte Platz. Es gewann der SV Würzburg 05 mit 27:35,13 Minuten.

Vor der gleichen Herausforderung wie ihre weiblichen Teamkolleginnen standen im Jahrgang 2004/05 auch Johannes Deublein, Leandro Dietlein, Marc Göbel, Eric Stevanovic, Lukas Stottele und Louis Vollert. Hier gab es einen Zweikampf mit dem SSKC Aschaffenburg. Die Schwimmer der SG gaben ihr Bestes und brachten auch die Wechsel richtig über die Bühne. Die Aschaffenburger Schwimmer waren jedoch in jeder Disziplin schneller und holten sich mit 30:52,42 Minuten verdient den ersten Platz vor den Schwimmern aus den Haßbergen mit 33:47,29.

Die Mixed-Staffel im Jahrgang 2002/03 sorgte für das Glanzlicht bei der SG Haßberge. Noreen Bertram, Lena Roth, Julia Strobel und Daniel Butsch legten ihre ganze Wettkampferfahrung an den Tag und siegten in 27:00,14 Minuten. Sie hatten sich schon lange auf ihren gemeinsamen Wettkampf gefreut und ließen sich auch nicht durch zwei kurzfristige Ausfälle aus dem Tritt bringen. So musste zwar jeder der verbliebenen vier Starter jede Disziplin schwimmen, meisterte diese Aufgabe aber mit Bravour. red