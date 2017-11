Sauschießen beginnt

Beim Schützenverein "Rennsteig" beginnt am heutigen Dienstag das Sauschießen. Auch am Freitag, 17. November, und Dienstag, 21. November, darf, jeweils von 19 bis 22 Uhr, "auf die Sau" geschossen werden. Mit ihrer Einlage von zwölf Euro haben die Teilnehmer 20 Schuss, einen Schuss auf die Königsscheibe und ein Schlachtschüsselessen bezahlt. Alle Schützen können schöne Fleischpreise gewinnen. Der Saukönig erhält neben seiner Königskette einen herrlich dekorierten Saukopf. Die Einlage kann nur bis 21. November (bis 22 Uhr) gelöst werden. Preisverteilung und Königsproklamation mit Schlachtschüsselessen finden am 25. November (18 Uhr) im Schützenhaus/Wasserscheide statt. Die Schlachtschüssel zum mit Nachhausenehmen kann nur am 25. November (16 bis 17 Uhr) im Hotel "Rennsteig" abgeholt werden. red