Sattelzug muss ausweichen

Die Polizei Ebermannstadt fahndet nach einem Autofahrer, der am Montagnachmittag einen Lkw-Fahrer in den Graben gedrängt hatte. Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 28-jähriger Sattelzugfahrer die Kreisstraße von Erlastrut in Richtung Lilling. Etwa auf der Hälfte der Strecke kam ihm teilweise auf seiner Fahrbahnseite ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen Kleinwagen, ähnlich einem VW Polo, entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Lkw-Fahrer, dessen Fahrzeug mit Sand beladen war, nach rechts ausweichen. Hierbei geriet er ins Schleudern und fuhr eine etwa zwei Meter hohe Böschung hinunter. Der Sattelzug kippte leicht zur Seite, weshalb ein Teil der Ladung auf der angrenzenden Wiese landete. Zur Straßenreinigung und Bergung musste die Fahrbahn kurzfristig gesperrt werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2100 Euro geschätzt. Wer hat den Unfall beobachtet? Zeugenmeldungen erbittet die Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefon 09194/73880.