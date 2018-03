Sattelzug kracht in Warnleitanhänger

Am Mittwochmorgen ist ein 45-jähriger Sachse mit seinem Sattelzug in einen Warnleitanhänger gekracht, der aufgrund einer Baustelle auf der Autobahn 9 bei Plech aufgestellt war. Es wurde dabei niemand verletzt. Aufgrund von Bauarbeiten waren drei Anhänger in mehreren Hundert Metern Abstand auf dem Seitenstreifen und der rechten Fahrspur ordnungsgemäß aufgestellt. Der letzte Anhänger wurde vom Fahrer übersehen, so dass er auf diesen frontal auffuhr. Einen Fahrfehler aufgrund Drogen- oder Alkoholkonsums sowie eine Übermüdung konnte die Verkehrspolizei Bayreuth ausschließen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 60 000 Euro.